В Днепре разоблачили полицейских, которые "отмазали" банду псевдотерробороновцев

В Днепре объявлено о подозрении четырём полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за "крышевание" преступной группировки и скрытие преступления.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в марте 2022 года группа злоумышленников, выдавая себя за терробороновцев, похитили в Днепре супругов и пыткам заставляли выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.

Соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. Пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями. Тогда злоумышленников задержали, но ненадолго.

Они прямо в коридоре "порешали" вопросы с полицейскими. За 20 тысяч долларов катов отпустили, а производство даже не регистрировали.

Клименко говорит, что теперь внутренняя безопасность полиции сработала четко: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских, которые отпустили преступников, в виде подозрения. Руководитель подразделения задержан.

Руководитель подразделения райполиции в Днепре задержан / Фото: Игорь Клименко

"Каждый должен наконец понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения. Кто до сих пор ходит по лезвию ножа между преступлением и преданностью Присяге, долго на службе и на свободе не задержится", — подчеркнул министр.

Документировали правоохранителей Департамент внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ДБР. Процессуальное руководство – Офис Генпрокурора.

Напомним, ранее Клименко сообщил, что в Полтаве разоблачили хирурга и психолога военного госпиталя, которые продавали фейковые справки уклоняющимся от мобилизации. Одна такая справка стоила 4000 долларов.

Читайте также: