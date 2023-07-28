В Днепре разоблачили полицейских, которые "отмазали" банду псевдотерробороновцев

В одном из райотделов полиции Днепра идут обыски.
В Днепре объявлено о подозрении четырём полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за "крышевание" преступной группировки и скрытие преступления.
Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По его словам, в марте 2022 года группа злоумышленников, выдавая себя за терробороновцев, похитили в Днепре супругов и пыткам заставляли выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.
Соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. Пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями. Тогда злоумышленников задержали, но ненадолго.
Они прямо в коридоре "порешали" вопросы с полицейскими. За 20 тысяч долларов катов отпустили, а производство даже не регистрировали.
Клименко говорит, что теперь внутренняя безопасность полиции сработала четко: на первом этапе раскрыли разбойное нападение и задержали всех участников банды, а сегодня дали оценку действиям полицейских, которые отпустили преступников, в виде подозрения. Руководитель подразделения задержан.
"Каждый должен наконец понимать, что преступать закон запрещено всем без исключения. Кто до сих пор ходит по лезвию ножа между преступлением и преданностью Присяге, долго на службе и на свободе не задержится", — подчеркнул министр.
Документировали правоохранителей Департамент внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ДБР. Процессуальное руководство – Офис Генпрокурора.
Напомним, ранее Клименко сообщил, что в Полтаве разоблачили хирурга и психолога военного госпиталя, которые продавали фейковые справки уклоняющимся от мобилизации. Одна такая справка стоила 4000 долларов.
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