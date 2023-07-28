В Одессе прогремел взрыв в Доме профсоюзов: есть погибший

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
Сегодня, 28 июля, в одесском Доме профсоюзов произошел взрыв.
Об этом сообщили в полиции региона.
По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате погиб человек.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по управлению взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные происшествия.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме, бывшем ДК "Металлургов".
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