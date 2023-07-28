В Одессе прогремел взрыв в Доме профсоюзов: есть погибший

Сегодня, 28 июля, в одесском Доме профсоюзов произошел взрыв.

Об этом сообщили в полиции региона.

По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате погиб человек.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по управлению взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные происшествия.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме, бывшем ДК "Металлургов".