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В Одессе прогремел взрыв в Доме профсоюзов: есть погибший

В Одессе прогремел взрыв в Доме профсоюзов: есть погибший

На месте трагедии / Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Сегодня, 28 июля, в одесском Доме профсоюзов произошел взрыв.

Об этом сообщили в полиции региона.

По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате погиб человек.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по управлению взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные происшествия.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме, бывшем ДК "Металлургов".

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