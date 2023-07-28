В Одесі прогримів вибух в Будинку профспілок: є загиблий

Сьогодні, 28 липня, в одеському Будинку профспілок стався вибух.

Про це повідомили у поліції регіону.

За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа в Українському домі, колишньому ДК "Металургів".