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В Одесі прогримів вибух в Будинку профспілок: є загиблий

В Одесі прогримів вибух в Будинку профспілок: є загиблий

На місці трагедії / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Сьогодні, 28 липня, в одеському Будинку профспілок стався вибух.

Про це повідомили у поліції регіону.

За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа в Українському домі, колишньому ДК "Металургів". 

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