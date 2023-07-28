Блокада Украины в море: эксперт рассказал, что задумала Россия

Враг может попытаться подойти к берегу Украины, но ничего хорошего от этого не будет.

Российские войска готовят суда в Черном море для осуществления блокады Украины. Они действительно могут нашпиговать море минами.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Притула.

“У них хватит ума это сделать в какой-то части, может, это не будет побережья Украины. Россияне не будут смотреть, что это будут побережья других стран”, — отметил эксперт.

Однако он подчеркнул, что российский флот не совсем современный: “Он, скажем так, не первой свежести, даже не второй. Мы видим концепцию москитного флота – когда небольшие беспилотники, но в большом количестве поражают большое судно, которое идет кормить крабов, как произошло с крейсером "Москва". Поэтому они могут попытаться подойти к берегу Украины, но ничего хорошего от этого не будет.

Михаил Притула добавил, что Украина использовала не все Нептуны и они еще остались. «Кроме того, Украина — ракетное государство и оно может производить свои ракеты в лучшем качестве, чем это делает Россия сегодня. Мы видим, что качество ракетных систем России, которые они производят сейчас, ниже. Это касается и "Калибров", и других систем. О Х-22 вообще речь не идет”, – резюмировал эксперт.

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Российская блокада Черного моря

Российские оккупанты почти каждый день атакуют дронами и ракетами украинские порты, из которых ранее в рамках действия "зернового соглашения" экспортировалось продовольствие. Так, во время очередной такой атаки накануне российские ракеты ударили по порту на Дунае в городе Рени в Одесской области, что вблизи Румынии – недалеко от границы НАТО.

В то же время в ОБСЕ проинформировали, что российские кафиры установили дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, чтобы взорвать гражданские суда и обвинить в этом Украину.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что Россия может атаковать гражданские корабли в Черном море, чтобы усилить свою кампанию по уничтожению экспорта украинского продовольствия.

Британская разведка проинформировала, что РФ вывела в Черное море свой современный корвет "Сергей Котов", который может войти в группу по перехвату торговых судов.

По сообщению Минобороны Украины 26 июля, РФ готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря: враг практикует поражение гражданских судов, которые будут следовать и из украинских портов.

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