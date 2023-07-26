Российская блокада Черного моря: эксперт предвещает "обострение" от Турции

Россия будет останавливать торговые суда для обысков, имитировать воздушные атаки на разведдроны НАТО и уничтожать инфраструктуру украинских портов.

В результате блокирования Россией Черного моря Турция вынуждена будет пойти на "обострение", а остальные в НАТО дальше будут "иррационально бояться" страны-агрессора.

Такое мнение главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко высказал в Сети 26 июля.

Эксперт спрогнозировал, как может развиваться ситуация с российской блокировкой Черного моря. Он отметил, что речь идет о ситуации, если не будет никаких принципиальных изменений на заседании Совета Украина-НАТО.

Как на блокаду Черного моря будет реагировать НАТО

"НАТО будет и дальше иррационально бояться Россию; РФ будет издевательски хохотать над импотентным НАТО, останавливать торговые суда для осмотра (обыска) и имитировать воздушные атаки на НАТОвские разведывательные беспилотники, и продолжать уничтожать портовые сооружения в украинских портах (в том числе)", – говорится в сообщении Клименко.

Он добавил, что РФ также будет демонстрировать минирование подходов к портам Украины и будет тянуть время до визита или телефонного разговора президента Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Реакция Турции на российскую блокаду

По оценкам главреда BlackSeaNews, когда Турция увидит, что Черное море превращается в "российское озеро", то "будет вынуждена пойти на "обострение".

"То есть направить в украинские порты торговые суда своих судовладельцев или (в крайнем случае) демонстрировать свое военное присутствие в Черном море каким-то путем", — уточнил Клименко.

Он считает, что до этого моменту для вывоза агропродукции из Украины останется единственный путь – перевозка по железной дороге в европейские порты.

Российская блокада Черного моря

Российские оккупанты почти каждый день атакуют дронами и ракетами украинские порты, из которых ранее в рамках действия "зернового соглашения" экспортировалось продовольствие. Так, во время очередной такой атаки накануне российские ракеты ударили по порту на Дунае в городе Рени в Одесской области, что вблизи Румынии – недалеко от границы НАТО.

В то же время в ОБСЕ проинформировали, что российские оккупанты установили дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, чтобы взорвать гражданские суда и обвинить в этом Украину.

А глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил, что Россия может атаковать гражданские корабли в Черном море, чтобы усилить свою кампанию по уничтожению экспорта украинского продовольствия.

Британская разведка проинформировала, что РФ вывела в Черное море свой современный корвет "Сергей Котов", который может войти в группу по перехвату торговых судов.

По сообщению Минобороны Украины 26 июля, РФ готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря: враг практикует поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из украинских портов.

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