Російська блокада Чорного моря: експерт віщує "загострення" від Туреччини

Росія зупинятиме торгівельні судна для обшуків, імітуватиме повітряні атаки на розвіддрони НАТО та знищувати інфраструктуру українських портів.

Внаслідок блокування Росією Чорного моря Туреччина змушена буде піти на "загострення", а решта НАТО надалі "ірраціонально боятиметься" країни-агресорки.

Таку думку головний редактор сайту BlackSeaNews, керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко висловив у Мережі 26 липня.

Експерт спрогнозував, як може розвиватися ситуація з російським блокуванням Чорного моря. Він зауважив, що йдеться про ситуацію, якщо не буде жодних принципових змін на засіданні Ради Україна-НАТО.

Як на блокаду Чорного моря реагуватиме НАТО

"НАТО буде й надалі ірраціонально боятися Росії; РФ буде по-знущальницьки реготати над імпотентним НАТО, зупиняти торгівельні судна для огляду (обшуку) та імітувати повітряні атаки на НАТівськи розвідувальні безпилотники, та продовжувати знищувати портові споруди в українських портах (в тому числі на Дунаї)", – йдеться в дописі Клименка.

Він додав, що РФ також демонструватиме мінування підходів до портів України і тягтиме час до візиту або телефонної розмови президента Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Реакція Туреччини на російську блокаду

За оцінками головреда BlackSeaNews, коли Туреччина побачить, що Чорне море перетворюється на "російське озеро", то "буде вимушена пійти на "загострення".

"Тобто – спрямувати до українських портів торговельні судна своїх судновласників або (у крайньому випадку) демонструвати свою військову присутність в Чорному морі якимось шляхом", – уточнив Клименко.

Він вважає, що до цього моменту для вивезення агропродукції з України залишиться єдиний шлях – перевезення залізницею до європейських портів.

Російська блокада Чорного моря

Російські окупанти майже щодня атакують дронами та ракетами українські порти, з яких раніше в межах дії "зернової угоди" експортувалося продовольство. Так, під час чергової такої атаки напередодні російські ракети вдарили по порту на Дунаї в місті Рені на Одещині, що поблизу Румунії – неподалік від кордону НАТО.

Водночас в ОБСЄ поінформували, що російські окупанти встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, аби підірвати цивільні судна та звинуватити в цьому Україну.

А голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі попередив, що Росія може атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, аби посилити свою кампанію зі знищення експорту українського продовольства.

Британська розвідка поінформувала, що РФ вивела у Чорне море свій сучасний корвет "Сергій Котов", який може увійти до групи з перехоплення торгових суден.

За повідомленням Міноборони України 26 липня, РФ готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря: ворог практикує ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з українських портів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вибухи у Криму та підлі плани росіян у Чорному морі: гарячі інсайди від Гуменюк"

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