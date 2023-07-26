Росія готується до блокування Чорного моря: що відомо

Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначається, що російські війська активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Противник відпрацьовує блокування морських районів, а також виявлення й знищення кораблів.

"Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. При цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що окупанти замінували підходи до українських портів. У такий спосіб вони намагаються виправдати атаки у Чорному морі. Найімовірніше, ворог має намір підірвати цивільні судна й звинуватити в цьому Україну.

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