Небесна кара: Москва та Підмосков'я йдуть під воду (фото, відео)

Попереджають, що сильні дощі будуть до самого вечора.

Через сильні зливи у середу, 26 липня, Москву та Підмосков'я затопило - у воді вулиці та будівлі.

Відео та фото наслідків зливи пубілкують ЗМП.

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За даними пропагандистів, у центрі підтоплення у столиці Росії біля храму Христа Спасителя, також вода протікала з дахів торгових центрів "Вегас" і "Румер". Всередину до ТЦ протікло багато води, посередині торговельних центрів утворилися величезні калюжі.

У Підмосков'ї найбільше підтопило західну частину. Це Одинцово та Наро-Фомінськ, селище Селятино та сусідні населені пункти. Зазначається, що на Борівському шосе в глибокій калюжі потонув Mercedes, інші автомобілісти її не наважилися.

Загалом за останні пару годин, за даними МЧС, у Москві випало 20-25 мм опадів. Попереджають, що сильні дощі будуть до самого вечора. Можливо, навіть із градом.

Москва та Підмосков'я йде під воду

Москву та Підмосков'я затопило сьогодні 26 липня. ФОТО: соцмережі

Нагадаємо, в понеділок, 24 липня, рано-вранці в Москві пролунали вибухи. Звуки вибухів було чути в різних районах міста. В Росії традиційно звинуватили ЗСУ в атаці. Наступного дня російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

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