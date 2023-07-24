Не лише Москва: у РФ стався ще один інцидент з дронами

У неділю, 23 липня, у районі села Тюшево Рязанської області РФ на дорозі КамАЗ наїхав на безпілотник.

Про це інформує Telegram-канал Baza.

Зазначається, що внаслідок вибуху задні колеса вантажівки були пошкоджені, за кермом перебував 62-річний чоловік.

Недалеко від місця вибуху чоловік приблизно за 20 метрів від КамАЗу він побачив ще два дрони.

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"За попередніми даними, це були квадрокоптери, які були виготовлені кустарним способом. Поліція шукає причетних до запуску", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. Пропагандисти заявили про атаку безпілотників.

У Міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили про атаку на Москву. Там традиційно звинуватили у цьому Україну. Атаку у Росії назвали "терористичною".

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