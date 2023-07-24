Не лише Москва: у РФ стався ще один інцидент з дронами

РФ продовжують атакувати дронами.
У неділю, 23 липня, у районі села Тюшево Рязанської області РФ на дорозі КамАЗ наїхав на безпілотник.
Про це інформує Telegram-канал Baza.
Зазначається, що внаслідок вибуху задні колеса вантажівки були пошкоджені, за кермом перебував 62-річний чоловік.
Недалеко від місця вибуху чоловік приблизно за 20 метрів від КамАЗу він побачив ще два дрони.
"За попередніми даними, це були квадрокоптери, які були виготовлені кустарним способом. Поліція шукає причетних до запуску", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, вони лунали у різних районах міста. Пропагандисти заявили про атаку безпілотників.
У Міністерстві оборони країни-агресорки Росії заявили про атаку на Москву. Там традиційно звинуватили у цьому Україну. Атаку у Росії назвали "терористичною".
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