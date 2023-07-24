Не только Москва: в РФ произошел еще один инцидент с дронами

РФ продолжают атаковать дронами
В воскресенье, 23 июля, в районе села Тюшево Рязанской области РФ на дороге КамАЗ наехал на беспилотник.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в результате взрыва задние колеса грузовика были повреждены, за рулем находился 62-летний мужчина.
Недалеко от места взрыва мужчина примерно в 20 метрах от КамАЗа он увидел еще два дрона.
"По предварительным данным, это были квадрокоптеры, изготовленные кустарным способом. Полиция ищет причастных к запуску", — отмечается в сообщении.
Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявили об атаке беспилотников.
В Министерстве обороны страны-агрессорки России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".
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