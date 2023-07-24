Не только Москва: в РФ произошел еще один инцидент с дронами

В воскресенье, 23 июля, в районе села Тюшево Рязанской области РФ на дороге КамАЗ наехал на беспилотник.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в результате взрыва задние колеса грузовика были повреждены, за рулем находился 62-летний мужчина.

Недалеко от места взрыва мужчина примерно в 20 метрах от КамАЗа он увидел еще два дрона.

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"По предварительным данным, это были квадрокоптеры, изготовленные кустарным способом. Полиция ищет причастных к запуску", — отмечается в сообщении.

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

В Министерстве обороны страны-агрессорки России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".

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