Удары РФ были близко к границе страны НАТО: реакция Румынии

Такими атаками РФ "создает серьезные риски безопасности в Черном море", подчеркнул румынский президент.
Румыния, являющаяся членом НАТО, осудила удар РФ по речным портам, находившимся около ее границы. Речь идет о портах на Дунае в Одесской области. Именно по этой реке проходит граница между Украиной и Румынией.
Об этом в Twitter написалпрезидент Румынии Клаус Иоганнис.
"Я решительно осуждаю недавние атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, крайне близкую Румынии. Эта эскалация создает серьезные риски безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна из Украины и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Марчел Чолаку подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в поиске новых решений для транспортировки зерна на мировые рынки.
"Решительно осуждаю атаки России на важную гражданскую инфраструктуру в украинских портах. Ослабление глобальной продовольственной безопасности — одно из многочисленных последствий путинской войны", - отметил политик.
Атака по портовой инфраструктуре Одесской области
Напомним, ночью 24 июля Россия снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Под прицелом находилась портовая инфраструктура реки Дунай. К сожалению, в одном из портов в результате попадания БПЛА разрушен ангар с зерновыми культурами, повреждены резервуары для хранения грузов.
По последним данным, в результате вражеской атаки дронами по портовой инфраструктуре Одесщины в ночь на 24 июля выросло до семи. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Одесса и область! Вражеские дроны летели непрерывно четыре часа!"
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