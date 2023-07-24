Атака по портовой инфраструктуре Одесчины: количество пострадавших выросло

Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.

Число пострадавших в результате российской атаки дронами по портовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 24 июля возросло до семи.

Атака дронами по портовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 24 июля/Фото: Нацполиция Украины

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным Кипера, в результате ночной вражеской атаки по портовой инфраструктуре Одесчины в больницу госпитализированы пятеро пострадавших. Еще двоим пострадавшим медики помогли на месте.

"Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении главы области.

Остальные трое пострадавших имеют легкие осколочные ранения и ушибы тела. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

Атака дронами по портовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 24 июля/Фото: Нацполиция Украины

Атака дронами по портовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 24 июля/Фото: Нацполиция Украины

Атака дронами по портовой инфраструктуре Одесчины в ночь на 24 июля/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, российские захватчики ночью 24 июля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136. Под прицелом врага оказалась портовая инфраструктура реки Дунай. В одном из портов в результате попадания БПЛА разрушен ангар с зерновыми культурами, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений был пожар.

Добавим, ночью 23 июля Россия атаковала Одессу 19 неточными ракетами Х-22. Часть ракет попала по историческому центру города, повредив в частности Свято-Преображенский собор. Погиб человек, еще 20 – пострадали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Одесса и область! Вражеские дроны летели непрерывно четыре часа!"

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