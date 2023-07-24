Атака по портовій інфраструктурі Одещини: кількість постраждалих зросла

Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої важкості.

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки дронами по портовій інфраструктурі Одещини в ніч проти 24 липня зросла до семи.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, внаслідок нічної ворожої атаки по портовій інфраструктурі Одещини до лікарні госпіталізовані п’ятеро постраждалих. Ще двом постраждалим медики допомогли на місці.

"Один з них у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середньої ступені тяжкості", – йдеться у повідомленні очільника області.

Інші троє постраждалих мають легкі осколкові поранення та забої тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та скерували на амбулаторне лікування.

Атака дронами по портовій інфраструктурі Одещини в ніч проти 24 липня / Фото: Нацполіція України

Атака дронами по портовій інфраструктурі Одещини в ніч проти 24 липня / Фото: Нацполіція України

Атака дронами по портовій інфраструктурі Одещини в ніч проти 24 липня / Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, російські загарбники вночі 24 липня атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136. Під прицілом ворога опинилася портова інфраструктура річки Дунай. В одному з портів внаслідок влучання БПЛА зруйновано ангар із зерновими культурами, пошкоджено резервуари для зберігання вантажів. В одному із технічних приміщень була пожежа.

Додамо, уночі 23 липня, Росія атакувала Одесу 19 неточними ракетами Х-22. Частина ракет влучила по історичному центру міста, пошкодивши зокрема Свято-Преображенський собор. Загинула людина, ще 20 – постраждали.

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