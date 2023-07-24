Нічна атака на Одеську область: названо головну ціль ворога

За даними Одеської ОВА, через атаку ворога є шестеро постраждалих, серед них - працівники порту.

Російські терористи вночі 24 липня намагалися атакувати портову інфраструктуру річки Дунай в Одеській області. Через влучання зруйновано ангар зі зерновими.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи вчергове атакували цієї ночі Одеську область. На цей раз під прицілом портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО", - написав він.

За його словами, через атаку ворога є шестеро постраждалих. До лікарні госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.

"Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували", - підсумував очільник області.

Тим часом в оперативному командуванні "Південь" розповіли, є влучання в один із портів. Серед постраждалих - троє працівників порту.

"Сьогодні ворог спрямував свою атаку з використанням дронів типу "Шахед" свідомо по дунайських портових потужностях. Вздовж всього узбережжя Дунаю порти відчували загрозу. Їх там декілька. Ворог намагався розвідати і способи захисту цих портів. Три дрони були знищено силами протиповітряної оборони. Але, на жаль, є влучання в один з портів. Там зруйновано ангар, в якому зберігалося зерно. Пошкоджено кілька резервуарів для інших видів вантажів. Завдано ушкодження певним портовим потужностям, кранам, що забезпечують роботу порту", - повідомила речниця відомства Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що росіяни вдалися до переорієнтації своїх потужностей на порти, які вважалися альтернативними.

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