У Криму – ранкова "бавовна" в районі військового аеродрому (відео)

Російська "влада" півострова оголосила про евакуацію жителів прилеглих сіл у радіусі 5 км "від місця НП" у Джанкойському районі.

В окупованому Криму вранці 24 липня чутно вибухи у Красногвардійському та Джанкойському районах.

Про це повідомляють кримські пабліки.

Так, місцеві Телеграм-канали інформують, що вранці на півострові гримлять вибухи в районі селища Красногвардійське начебто на військовому аеродромі та у Красногвардійському і Джанкойському районах.

Кільки вибухів було чутно біля села Веселе Джанкойського району, після чого там здіймається стовп диму.

Місцева влада також перекривала рух Кримським мостом, однак наразі він вже нібито відновлений.

На місці, де біля села Веселе лунають вибухи, організовано оперативний штаб, повідомив радник "голови" Криму Олег Крючков. Також у цьому районі тимчасово закрито перегін для руху поїздів, пошкоджень колій немає.

Сам очільник Криму Сергій Аксьонов повідомив, що задля безпеки призупинено рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь. Окрім того, ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 км "від місця НП" у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення.

У Криму лунають вибухи в районі військового аеродрому

Вибухи та інша "бавовна" в Криму

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня у Криму було чутно вибухи у різних районах півострова – Феодосії, Армянська, Старому Криму, Сімферополя та Джанкоя.

Напередодні, 22 липня, "бавовна" сталася у кримському селищі Октябрське. Росіяни заявляли про удари дронами по нафтобазі та аеродрому.

Ще днем раніше сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.

Окрім того, 20 липня повідомлялося про вибухи у Криму неподалік від військового аеродрому біля Гвардійського. Російські пабліки вказували, що це була спроба атаки безпілотниками по летовищу.

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