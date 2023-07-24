Безпілотники атакували Москву: як відреагували у Міноборони РФ

Відомство Сергія Шойгу підтвердило факт атаки дронів на Москву і звинуватило Україну в "теракті".

У ніч проти 24 липня у Москві пролунали вибухи. Дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр.

Інцидент прокоментували в Міністерстві оборони Росії.

"Вранці, 24 липня, припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії", — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

Українська сторона поки що ніяк не відреагувала на інцидент.

Нагадаємо, у різних районах Москви вночі, 24 липня, пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками, повідомляють російські російські Telegram-канали. Нібито атакована одна з адмінбудівель Міноборони.

Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.

Також вночі соцмережі повідомляли про вибухи в Криму і Курській області. Внаслідок обстрілів були спричинені пошкодження будівель, відключення електропостачання та виникнення пожежі.

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