"Бавовна" у Москві: реакція російської влади

У ніч проти 24 липня 2023 року у Москві сталася "бавовна": її нібито атакували невстановлені безпілотники.

Зібрали для вас реакцію російської влади на атаку невідомих дронів.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань та постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці", - мер Москви Сергій Собянін прокоментував ранкові події.

"Вранці 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви. Засобами радіоелектронної боротьби два українські БПЛА були придушені і зазнали краху.Внаслідок припиненої терористичної атаки київського режиму постраждалих немає", - традиційно звинуватили ЗСУ в атаці у Міністерстві оборони Росії.

Додамо, що на Комсомольському проспекті, судячи з кадрів очевидців, пошкоджено як мінімум дві будівлі на різних сторонах вулиці (житловий будинок №15 та будинок №18). Вони знаходяться поряд із будинком Міноборони Росії (Фрунзенська набережна, 22/2).

У бізнес-центрі на проспекті Лихачова в Москві, в який нібито врізався безпілотник, вибиті шибки на площі 50 квадратних метрів на 17 і 18 поверхах.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованому півострові Крим також лунали вибухи.