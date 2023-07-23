24 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 липня, в православному календарі день пам’яті святої княгині Ольги. Свята Ольга (близько 890-969 рр.) була першою православною правителькою Київської Русі та першою княгинею, яка охрестилася 957 року.

Свята Ольга здобула велику популярність завдяки своїй важливій ролі в поширенні християнства на теренах Київської Русі. Вона була чоловіком князя Ігоря та матір'ю князя Святослава. Після смерті свого чоловіка вона стала регенткою Київської Русі, зберігаючи владу до дорослості свого сина Святослава.

Ольга просунула християнство на теренах Русі, зробивши перший крок до християнської ідентичності народу. Її візит до Константинополя (другий столичний центр християнства після Риму) 957 року був історичною подією, під час якої вона була охрещена і прийняла християнство, беручи ім'я Єлена. Це стало кроком до масового християнства в Русі.

Свята Ольга також відома своїми праведними та справедливими діями у правлінні. Вона запровадила ряд соціальних реформ, що поліпшили стан знедолених та недолікуючих. Таким чином, вона здобула повагу та любов народу.

Вшанування пам'яті святої княгині Ольги включає богослужіння та молитви, під час яких віряни віддають шану та пам'ять про її добрі справи та заслуги перед релігією та народом. Молитовні служби зазвичай проводяться в православних храмах, а також на місцях, пов'язаних з історією святої Ольги.

Це свято є символом християнської віри, мужності та милосердя, які здатні змінити світ навколо нас. Вшанування пам'яті святої Ольги нагадує нам про важливість милосердя, доброти і відданості, а також про значущість вирішення соціальних проблем у нашому суспільстві.

Прикмети 24 липня

Народні прикмети 24 липня / Фото: Pexels

Гримить грім — наступного дня буде добре клювати риба.

На городі багато роси — помідори і огірки погано вродять.

Сонячний і спекотний день до хорошого урожаю зерна.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що княгині Ользі зовсім не подобалися хвальки, тому намагайтесь лишній раз не хвалитися. Згідно з Церквою 24 липня заборонено переїдати та грішити обжерливістю. Також не варто байдикувати, лінуватися.

Що можна робити завтра

В народі день називали Ольга Страдниця. Саме від 24 липня починалися польові роботи. Особливо селяни починали косити траву, щоб заготовити на зиму сіно. Також обов'язково йшли займатися риболовлею. Віряни молилися святій Ользі, щоб вона допомогла у справах.

Читайте також: