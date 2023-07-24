Астрологічний прогноз на 24 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли рекомендується доводити до логічного кінця раніше розпочаті справи. Можна вирушати в поїздки та подорожі – вони виявляться вдалими, а також починати ремонт будь-якого ступеня складності, аж до перепланування житла.

Символ дня: Птах фенікс.

Стихія дня: Земля та Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: хризоліт, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатиме шлунок – не варто розбурхувати його гострими стравами. Також небажано перебувати у місцях великого скупчення людей – велика можливість підхопити вірус.

Харчування дня: рекомендується стежити за свіжістю і якістю продуктів, що вживаються в їжу — великий ризик харчового отруєння, наслідки якого будуть позначатися ще довгий час.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від роботи землі краще відмовитися.

Магія та містика дня: можна ворожити та читати змови, що стосуються судових позовів та вироків.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються пророчими, тому не варто ставитись до них легковажно.

Табу дня: не рекомендується вести сидячий спосіб життя, він може загрожувати серйозними наслідками для здоров'я.

Цитата дня: «Кохання, яке щодня не відроджується, щодня вмирає» (ліванський та американський філософ Джебран Халіль Джебран).

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