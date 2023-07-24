Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 24 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
2828
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 24 июля

Астрологический прогноз на 24 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется доводить до логического конца ранее начатые дела. Можно отправляться в поездки и путешествия – они окажутся удачными, а также начинать ремонт любой степени сложности, вплоть до перепланировки жилья. 

Символ дня: Птица феникс. 

Стихия дня: Земля и Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит. 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: особого внимания потребует желудок – не стоит будоражить его острыми блюдами. Также нежелательно находиться в местах большого скопления людей – велика вероятность подхватить вирус. 

Питание дня: рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться еще долгое время. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: от работы на земле лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно гадать и читать заговоры, касающиеся судебных тяжб и приговоров. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, поэтому не стоит относиться к ним легкомысленно. 

Табу дня: не рекомендуется вести сидячий образ жизни, он может быть чреват серьезными последствиями для здоровья. 

Цитата дня: «Любовь, которая ежедневно не возрождается, ежедневно умирает» (ливанский и американский философ Джебран Халиль Джебран). 

Читайте также: 

Как сохранить психологическое здоровье – советы и лайфхаки от психотерапевта Олега Чабана

Как сохранить психологическое здоровье – советы и лайфхаки от психотерапевта Олега Чабана

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2828
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация