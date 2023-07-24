Астрологический прогноз на 24 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда рекомендуется доводить до логического конца ранее начатые дела. Можно отправляться в поездки и путешествия – они окажутся удачными, а также начинать ремонт любой степени сложности, вплоть до перепланировки жилья.

Символ дня: Птица феникс.

Стихия дня: Земля и Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: особого внимания потребует желудок – не стоит будоражить его острыми блюдами. Также нежелательно находиться в местах большого скопления людей – велика вероятность подхватить вирус.

Питание дня: рекомендуется следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – велик риск пищевого отравления, последствия которого будут сказываться еще долгое время.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от работы на земле лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно гадать и читать заговоры, касающиеся судебных тяжб и приговоров.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются пророческими, поэтому не стоит относиться к ним легкомысленно.

Табу дня: не рекомендуется вести сидячий образ жизни, он может быть чреват серьезными последствиями для здоровья.

Цитата дня: «Любовь, которая ежедневно не возрождается, ежедневно умирает» (ливанский и американский философ Джебран Халиль Джебран).

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