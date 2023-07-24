24 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 24 июля, в православном календаре – день памяти святой княгини Ольги. Святая Ольга (около 890-969 гг.) была первой православной правительницей Киевской Руси и первой княгиней, которая крестилась в 957 году.

Святая Ольга приобрела большую популярность благодаря своей важной роли в распространении христианства на территории Киевской Руси. Она была мужем князя Игоря и матерью князя Святослава. После смерти своего мужа она стала регентшей Киевской Руси, сохраняя власть до взрослости своего сына Святослава.

Ольга продвинула христианство на территории Руси, сделав первый шаг к христианской идентичности народа. Ее визит в Константинополь (второй столичный центр христианства после Рима) 957 года был историческим событием, во время которого оно было крещено и приняло христианство, беря имя Елена. Это явилось шагом к массовому христианству в Руси.

Святая Ольга также известна своими праведными и справедливыми действиями в правлении. Она ввела ряд социальных реформ, улучшивших состояние отверженных и недостающих. Таким образом, она приобрела уважение и любовь народа.

Чествование памяти святой княгини Ольги включает богослужения и молитвы, во время которых верующие отдают честь и память о ее добрых делах и заслугах перед религией и народом. Молитвенные службы обычно производятся в православных храмах, а также на местах, связанных с историей святой Ольги.

Этот праздник является символом христианской веры, мужества и милосердия, способных изменить мир вокруг нас. Чествование памяти святой Ольги напоминает нам о важности милосердия, доброты и преданности, а также о значимости решения социальных проблем в нашем обществе.

Приметы 24 июля

Народные приметы 24 июля / Фото: Pexels

Гремит гром – на следующий день будет хорошо клевать рыба.

На огороде много росы – помидоры и огурцы плохо уродят.

Солнечный и жаркий день для хорошего урожая зерна.

Что сегодня нельзя делать

В народе верили, что княгини Ольге совсем не нравились хвастуны, поэтому старайтесь лишний раз не хвастаться. Согласно Церкви 24 июля запрещено переедать и грешить чревоугодием. Также не стоит бездельничать, лениться.

Что можно делать сегодня

В народе этот день называли Пасха. Именно с 24 июля начинались полевые работы. Особенно крестьяне начинали косить траву, чтобы заготовить на зиму сено. Также обязательно шли заниматься рыбалкой. Верующие молились святой Ольге, чтобы она помогла в делах.

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