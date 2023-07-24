"Бавовна" в Москве: реакция российских властей

В ночь на 24 июля 2023 года в Москве произошла "бавовна" : его якобы атаковали неустановленные беспилотники.

Собрали для вас реакцию российских властей на атаку неизвестных дронов.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", — мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал утренние события.

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

Добавим, что на Комсомольском проспекте, судя по кадрам очевидцев, повреждено как минимум два здания на разных сторонах улицы (жилой дом №15 и дом №18). Они находятся рядом со зданием Минобороны России (Фрунзенская набережная, 22/2).

В бизнес-центре на проспекте Лихачева в Москве, в который якобы врезался беспилотник, выбиты окна на площади 50 квадратных метров на 17 и 18 этажах.

Напомним, что на временно оккупированном полуострове Крым также раздавались взрывы.