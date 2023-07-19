Атака ракетами і дронами по Одесі: у ЗСУ розповіли про наслідки ударів

Вночі проти 19 липня російська армія масовано атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, "Онікси" та "Калібри", а також безпілотники.

Про деталі масованої ракетної атаки на Одеську область розповів речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Вночі оскаженілий ворог вдарив по півдню України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. Не виводячи з бухти в Севастополі один з надводних ракетоносіїв, долучив його до атаки "Калібрами". 12 з 12 наші сили протиповітряної оборони знищили", - йдеться у повідомленні.

Протягом ночі російські окупанти застосували береговий ракетний комплекс з анексованого Криму і вдарили по Одеській області "Оніксами". Крім того, стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136".

За словами Назарова, сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті до берега. Вона впала в одному з кварталів Одеси та утворила велику вирву. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель навколо. Травмовано троє цивільних осіб.

Ракети "Онікс" і Х-22 російська армія спрямувала на портову і критичну інфраструктуру. Сталися влучання в зерновий і олійний термінал. Внаслідок ракетного удару пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. На місці "прильоту" виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Зазначається, що в Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт. Внаслідок удару постраждав цивільний співробітник. Крім того, пошкоджено два складських приміщення в різних локаціях: із тютюном і фейєрверками. Рятувальники ліквідовують пожежу площею понад 3000 кв.м

В небі над Одещиною було збито вісім дронів-камікадзе "Shahed".

Представник ОК "Південь" повідомив, що наслідок знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу. У потерпілих - поранення уламками скла та інших предметів.

Вибухи в Одесі вночі 19 липня

Вночі проти 19 липня в низці регіонів України кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, Повітряні сили повідомляли, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря.

Після 01:00 у Мережі з'явилася інформація, що в Одесі чутно звуки вибухів. В області було оголошено тривогу. Вона тривала понад дві години: від 00:56 до 03:21.

Згодом в ПС повідомили, що росіяни запустили крилаті ракети двох видів із південного напрямку.Йшлося про запуски "Калібрів" та Х-22. У Одеській ОВА закликали мешканців залишатися в укриттях. У регіоні працювали сили ППО.

Читайте також: