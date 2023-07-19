У п'яти областях оголосили штормове попередження – мапа

Штормове попередження очікується у західних областях.
У низці областей України у середу, 19 липня оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, небезпечні погодні явища очікуються на заході країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Перший рівень небезпечності оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківський, Закарпатській та Чернівецькій областях.
"Вдень 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті грози", - кажуть синоптики.
Нагадаємо, 19 липня в Україні буде тепло. Втім, у низці областей будуть опади. Місцями прогнозують грозу.
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