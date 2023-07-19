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У п'яти областях оголосили штормове попередження – мапа

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У п'яти областях оголосили штормове попередження – мапа

У п'яти областях оголосили штормове попередження. / Фото: ТСН.ua

Штормове попередження очікується у західних областях.

У низці областей України у середу, 19 липня оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, небезпечні погодні явища очікуються на заході країни.   

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Перший рівень небезпечності оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківський, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Штормове попередження на заході. / © Укргідрометцентр
Штормове попередження на заході. / Фото: Укргідрометцентр

"Вдень 19 липня на Закарпатті та Прикарпатті грози", - кажуть синоптики.

Нагадаємо, 19 липня в Україні буде тепло. Втім, у низці областей будуть опади. Місцями прогнозують грозу.

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Дата публікації
Перегляди
1741
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