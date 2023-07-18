Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Метеорологи закликали світ готуватись до екстремальної спеки

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2010
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Метеорологи закликали світ готуватись до екстремальної спеки

Людство закликають готуватися до аномальної спеки / Фото: Associated Press

Метеорологи попереджають, що найбільший ризик для здоровʼя становить не денна спека, а нічні температури.

Всьому світу потрібно готуватись та адаптуватись до більш інтенсивної та екстремальної спеки.

Про це йдеться у пресрелізі Всесвітньої метеорологічної організації.

"Очікується, що вночі мінімальна температура досягне нових максимумів. Це викликає занепокоєння, оскільки повторювальні високі температури вночі особливо небезпечні для здоров’я людини, тому що організм не може відновитися після спекотних днів, що призводить до збільшення випадків серцевих нападів і смертей", – йдеться у повідомленні.

У ВМО заявили, що найбільший ризик для здоровʼя становить не денна спека, а нічні температури, особливо вони небезпечні для вразливих груп населення.

Старший радник ВМО з питань екстремальної спеки Джон Нейрн заявив, що світ повинен підготуватись та адаптуватись до того, що температура буде більш екстремальною. Він зазначив, що багато міст, будинків і робочих місць не готові до адаптації до аномальної температури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному заході Китаю 16 липня температура перевищила +52 °С — це новий рекорд для країни.

Крім того, ми раніше інформували, що по всій південній та центральній Європі вирує спека, а в 16 містах Італії попереджають про "червоні" температурні показники.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2010
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація