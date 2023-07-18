Метеорологи закликали світ готуватись до екстремальної спеки

Метеорологи попереджають, що найбільший ризик для здоровʼя становить не денна спека, а нічні температури.

Всьому світу потрібно готуватись та адаптуватись до більш інтенсивної та екстремальної спеки.

Про це йдеться у пресрелізі Всесвітньої метеорологічної організації.

"Очікується, що вночі мінімальна температура досягне нових максимумів. Це викликає занепокоєння, оскільки повторювальні високі температури вночі особливо небезпечні для здоров’я людини, тому що організм не може відновитися після спекотних днів, що призводить до збільшення випадків серцевих нападів і смертей", – йдеться у повідомленні.

У ВМО заявили, що найбільший ризик для здоровʼя становить не денна спека, а нічні температури, особливо вони небезпечні для вразливих груп населення.

Старший радник ВМО з питань екстремальної спеки Джон Нейрн заявив, що світ повинен підготуватись та адаптуватись до того, що температура буде більш екстремальною. Він зазначив, що багато міст, будинків і робочих місць не готові до адаптації до аномальної температури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на північному заході Китаю 16 липня температура перевищила +52 °С — це новий рекорд для країни.

Крім того, ми раніше інформували, що по всій південній та центральній Європі вирує спека, а в 16 містах Італії попереджають про "червоні" температурні показники.

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