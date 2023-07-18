Метеорологи призвали мир готовиться к экстремальной жаре

Метеорологи предупреждают, что наибольший риск для здоровья несет не дневная жара, а ночные температуры.

Всему миру нужно готовиться и адаптироваться к более интенсивной и экстремальной жаре.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации.

"Ожидается, что ночью минимальная температура достигнет новых максимумов. Это вызывает беспокойство, поскольку повторяющиеся высокие температуры ночью особенно опасны для здоровья человека, потому что организм не может восстановиться после жарких дней, что приводит к увеличению случаев сердечных приступов и смертей", – говорится в сообщении.

В ВМО заявили, что наибольший риск для здоровья несет не дневная жара, а ночные температуры, особенно они опасны для уязвимых групп населения.

Старший советник ВМО по вопросам экстремальной жары Джон Нейрн заявил, что мир должен подготовиться и адаптироваться к тому, что температура будет более экстремальной. Он отметил, что многие города, дома и рабочие места не готовы к адаптации к аномальной температуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на северо-западе Китая 16 июля температура превысила +52 °С — это новый рекорд для страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что по всей южной и центральной Европе бурлит жара, а в 16 городах Италии предупреждают о "красных" температурных показателях.

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