Июль 2023 станет самым горячим за 45 лет: как жара ударит по ценам

Жара повлияет на разные аспекты жизни, но больше всего ударит по ценам.

Исторический рекорд средней мировой температуры ученые задокументировали 4 июля 2023 — 17.18°C. Метеорологи утверждают, что пик еще впереди.

Об этом пишет Associated Press.

В настоящее время природное явление Ла-Нинья уступает Эль-Ниньо. Первое характеризуется охлаждением океана и являлось противодействием глобальному потеплению. Второе же несет обратный эффект – повышается температура океанов, а с ней – и мировая. Раньше самый жаркий день за всю историю наблюдений был в 2016 году. Также во время сезона Эль-Ниньо, когда средняя глобальная температура достигла 16.92°C.

На аномально высокую температуру оказали влияние также климатические изменения, вызванные деятельностью человека. Больше всего подогрело атмосферу сжигания ископаемого топлива: угля, природного газа и нефти.

На планете теперь теплеет на 0.25 °C за десятилетие: именно поэтому новые температурные рекорды проходят постоянно. В течение ближайших 10 лет глобальное потепление может превысить 1.5°C. После этого предела люди не смогут адаптироваться к климатическим изменениям катастроф.

Жара повлияет на разные аспекты жизни, но больше всего ударит по ценам. Засуха привела к падению уровня Панамского канала, что заставило судна перевозить более легкие грузы, чтобы не сесть на мель. Меньшая загруженность барж — более высокие цены по поставкам товаров. В частности, стоимость продуктов питания, по прогнозам, может возрасти на 20% или больше.

К причинам добавляются изменения погодных условий также является явной угрозой для сельскохозяйственного производства в ключевых зонах.

В частности, рекордные температуры приведут к резкому уменьшению урожайности риса почти во всех азиатских странах. В Перу высокая температура воздуха может препятствовать фазе созревания фруктов и создаст условия для появления большего количества вредителей. В Канаде пострадает сфера разведения лосося, поскольку повышение температуры океана негативно влияет на рост и размножение рыбы.

Кроме того, жара и засуха влияют на производство энергии в странах Латинской Америки, таких как Бразилия, Колумбия и Венесуэла. Они значительно возлагаются на свет от гидроэлектростанций: отсутствие достаточного уровня воды приведет к дефициту электроэнергии.

Напомним, американские ученые предложили очень необычное решение по борьбе с глобальным потеплением. Они считают, что можно использовать лунную пыль для того, чтобы создать защитный "экран" вокруг Земли, который снизил бы уровень солнечного излучения. Но другие ученые скептически отнеслись к этой идее и считают, что нужно просто сократить использование ископаемого топлива.

Читайте также: