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РФ держит пять кораблей в Черном море: есть ли среди них "Калибры"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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РФ держит пять кораблей в Черном море: есть ли среди них "Калибры"

РФ держит пять кораблей в Черном море

Россия снизила количество кораблей на боевом дежурстве.

РФ держит в боевом дежурстве в Черном море пять кораблей, среди них нет носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Об информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

"В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – до восьми кораблей, среди них один носитель "Калибров" общим залпом до 16 ракет", — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Мариуполе ВМФ РФ создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой. Основной целью округа будет поддержка тыловых и контрпартизанских задач.

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Дата публикации
Просмотры
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