РФ держит пять кораблей в Черном море: есть ли среди них "Калибры"

РФ держит в боевом дежурстве в Черном море пять кораблей, среди них нет носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Об информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

"В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – до восьми кораблей, среди них один носитель "Калибров" общим залпом до 16 ракет", — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Мариуполе ВМФ РФ создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой. Основной целью округа будет поддержка тыловых и контрпартизанских задач.

Читайте также: