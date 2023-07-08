СБУ задержала боевика-разведчика "ДНР": скрывался в Виннице

Украинская служба безопасности задержала в Виннице бывшего боевика террористической организации "ДНР". В городе он скрывался от правосудия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что житель Донбасса еще в 2014-м вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус российских вооруженных сил. Он участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры в Горловке.

Впрочем, накануне начала полномасштабного вторжения РФ боевик решил покинуть ряды окупантов и переехал в Винницу, где скрывался. Впрочем, сотрудники СБУ установили место его временного проживания и задержали.

У фигуранта изъят телефон, в котором он хранил собственные фото с боевых действий против сил антитеррористической операции в Донецкой области.

СБУ задержала в Виннице экс-боевика "ДНР". / Фото: СБУ

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье "участие в террористической группе или террористической организации". Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в Житомирской области разоблачена фармкомпания, продававшая медикаменты российской армии. Среди основных товаров были обезболивающие средства, которыми комплектовались аптечки военных РФ, медикаменты использовали для лечения раненых окупантов. В частности, в поле боя.

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