Африка раскалывается на две части

Приблизительно через 5-10 миллионов лет часть Африки отколется, разделив ее на два континента.

Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям.

Об этом пишет издание BILD.

По данным издания, в этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре.

Через всю Африку протянулся разлом протяженностью 3200 км, который может разделить континент на две части. Впервые он был замечен в пустыне Эфиопии в 2005 году. Тогда его протяженность составляла 50 км. В 2018 году в Кении образовалась пропасть глубиной 15 и шириной 20 метров.

Этот феномен называют Восточно-Африканская рифтовая долина или Восточно-Африканский разлом. Он появился около 30 млн лет назад. Образуется так называемая сомалийская плита, которая в будущем отколется от остальной Африки. Это займет 5-10 млн лет. Пока трещина растет на 2,5 см ежегодно.

В результате в регионе разразятся стихийные бедствия, угрожающие жизни людей. Поэтому необходимо составить карту линий разломов, чтобы прогнозировать образование новых трещин и учитывать это при строительстве новых построек и инженерных сооружений.

Справка:

Восточно-Африканская рифтовая долина или Большой Африканский Разлом – большое рифтовое образование рельефа, простирающееся от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке. Он сформировался в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Северная часть разлома заполнилась водой, образовав Красное море.

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