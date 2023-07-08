Африка розколюється на дві частини

Приблизно за 5-10 мільйонів років частина Африки відколеться, розділивши її на два континенти.

Геологічні процеси, що відбуваються в Східно-Африканській рифтовій долині, можуть у найближчому майбутньому призвести до катастрофічних наслідків.

Про це пише видання BILD.

За даними видання, у цьому регіоні континент повільно розколюється на дві частини, утворюючи тріщини і розломи, що загрожують транспортній і міській інфраструктурі.

Через всю Африку простягнувся розлом завдовжки 3200 км, який може розділити континент на дві частини. Вперше його помітили у пустелі Ефіопії 2005 року. Тоді його довжина складала 50 км. 2018 року в Кенії утворилася прірва глибиною 15 і шириною 20 метрів.

Цей феномен називають Східно-Африканська рифтова долина або Східно-Африканський розлом. Він з'явився близько 30 млн. років тому. Утворюється так звана плита Сомалі, яка в майбутньому відколеться від решти Африки. Це займе 5-10 млн років. Наразі тріщина росте на 2,5 см щороку.

У результаті в регіоні вибухнуть стихійні лиха, що загрожують життю людей. Тому необхідно скласти карту ліній розломів, щоб прогнозувати утворення нових тріщин і враховувати це при будівництві нових будівель та інженерних споруд.

Довідка:

Східно-Африканська рифтова долина або Великий Африканський Розлом - велике рифтове утворення рельєфу, що тягнеться від північної Ефіопії до центрального Мозамбіку в Східній Африці. Він сформувався в результаті геологічних зрушень на кордоні Африканської і Аравійської тектонічних плит. Північна частина розлому заповнилася водою, утворивши Червоне море.

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