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У Британії через спеку з-під води з'явилося село-примара 

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У Британії через спеку з-під води з'явилося село-примара 

Фото: pixabay.com

Спека стала причиною того, що нормандське село піднялося з глибин водосховища, яке його затопило близько 70 років тому.

Село Байтінгс у графстві Вест-Йоркшир пішло під воду у 50-х роках минулого століття.

Про це пише The Sun.

Але тепер його частково видно, зокрема й древній міст, який призначався для транспортування кінських возів.

Через підвищення температури повітря рівень води у водосховищі, побудованому в 1956 році, значно знизився. Метеорологічні служби Великої Британії попереджають, що температура може сягнути 35°C, тому для найбільш вразливих громадян випустили термінове попередження.

Найгірша посуха за останні пів тисячоліття – так експерти дослідницького центру Єврокомісії оцінили нинішню ситуацію в Європі. Кажуть, далі буде лише гірше.

За прогнозами метеорологів, наступні місяці теж не радуватимуть дощами західну та центральну Європу, а також Британію. Спека та брак опадів ще й загрожують масштабними лісовими пожежами, від яких від початку літа уже потерпають Іспанія, Португалія та південь Франції.   

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