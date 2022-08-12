В Британии из-за жары из-под воды появилась деревня-призрак

Жара стала причиной того, что нормандское село поднялось из глубин водохранилища, которое его затопило около 70 лет назад.

Деревня Байтингс в графстве Вест-Йоркшир ушла под воду в 50-х годах прошлого столетия.

Об этом пишет The Sun.

Также читайте Европу накрыла рекордная жара: тепловые волны видны из космоса

Но теперь деревня частично видна, в том числе и древний мост, который предназначался для транспортировки лошадиных повозок.

Из-за повышения температуры воздуха уровень воды в водохранилище, построенном в 1956 году, значительно снизился. Метеорологические службы Великобритании предупреждают, что температура может достичь 35°C, поэтому для наиболее уязвимых граждан выпустили срочное предупреждение.

Худшая засуха за последние пол тысячелетия – так эксперты исследовательского центра Еврокомиссии оценили нынешнюю ситуацию в Европе. Говорят, дальше будет только хуже.

По прогнозам метеорологов, следующие месяцы не будут радовать дождями западную и центральную Европу, а также Британию. Жара и нехватка осадков еще и угрожают масштабными лесными пожарами, от которых с начала лета уже страдают Испания, Португалия и юг Франции.

Новости мира: аномальная жара не отпускает Грецию

Читайте также: