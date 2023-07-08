Зеленский назвал приоритетный вопрос, который обсудил с Эрдоганом

Зеленский сообщил, что Украина и Турция совместно работают над возвращением всех украинских людей из российского плена.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приоритетным вопросом для обсуждения была помощь страны в возвращении из российского плена украинских граждан.

Об этом глава государства сообщил в ходе общения с представителями СМИ по результатам переговоров в Стамбуле.

"И крымские татары, и политзаключенные, и все остальные наши пленные, и депортированные дети – это первое, поверьте, на наших встречах, в наших телефонных контактах с президентом Эрдоганом в любое время. Всегда эта тематика очень актуальна. Потому что и для меня, и для президента [Эрдогана] люди – это приоритет", – заверил Владимир Зеленский.

В то же время, он отметил, что до появления конкретных результатов пока нецелесообразно комментировать процесс.

Визит Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию, где встретился с Реджепом Таипом Эрдоганом.

Турецкий президент выразил поддержку территориальной ценности Украины и заявил, что "Украина заслуживает членства в НАТО". Кроме того, лидеры обсудили производство БПЛА, оборонную промышленность и другие проекты. Эрдоган добавил, что Турция готова взять на себя ведущую роль в мирном плане.

В то же время турецкий лидер также анонсировал визит Путина в страну в следующем месяце, где он сможет пообщаться с ним лицом к лицу, в частности об обмене пленными и "зерновом соглашении".

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