Украина заслуживает членства в НАТО — Эрдоган

Турция продолжает поддерживать Украину.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку территориальной ценности Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, который находится в Турции с рабочим визитом.
"Украина заслуживает членства в НАТО", — добавил турецкий лидер.
"Будем оказывать любую поддержку, чтобы Украина стала на ноги", — сказал он.
Также Эрдоган подчеркнул, что крымские татары упорно ведут борьбу за независимость.
Визиты Зеленского в Болгарию, Чехию и Словакию
Ранее украинский президент Зеленский совершил ряд зарубежных визитов. Первоначально Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где встретился с руководством государства.
Далее отправился в Чехию и встретился с чиновниками этого государства. Во время этого Чехия объявила, что передаст ВСУ вертолеты, снаряды и будет обучать украинских пилотов на F-16.
Затем отправился в Словакию, где встретился президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального Совета Борисом Колларом.
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