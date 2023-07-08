Украина заслуживает членства в НАТО — Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку территориальной ценности Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, который находится в Турции с рабочим визитом.

"Украина заслуживает членства в НАТО", — добавил турецкий лидер.

"Будем оказывать любую поддержку, чтобы Украина стала на ноги", — сказал он.

Также Эрдоган подчеркнул, что крымские татары упорно ведут борьбу за независимость.

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Визиты Зеленского в Болгарию, Чехию и Словакию

Ранее украинский президент Зеленский совершил ряд зарубежных визитов. Первоначально Владимир Зеленский прибыл в Болгарию, где встретился с руководством государства.

Далее отправился в Чехию и встретился с чиновниками этого государства. Во время этого Чехия объявила, что передаст ВСУ вертолеты, снаряды и будет обучать украинских пилотов на F-16.

Затем отправился в Словакию, где встретился президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, главой Национального Совета Борисом Колларом.

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