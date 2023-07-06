Зеленский прибыл в Болгарию

Деталями поездки он поделился в своих соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с визитом в Болгарию.

Президент Зеленский сообщил о своем прибытии в болгарскую столицу в соцсетях.

"София. Болгария. Проведу основательные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", – написал он в Twitter.

По словам президента, оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация "формулы мира" будут в центре переговоров.

Напомним, в изит украинского лидера в Болгарию сначала держали в секрете из соображений безопасности, но во вторник дипломатические источники "слили" информацию о планах украинского лидера болгарскому изданию 24 часа.

В Софии 6 июля ужесточились меры безопасности перед визитом президента Украины Владимира Зеленского.

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