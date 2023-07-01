Зеленский назвал условие для начала дипломатии с Россией

Президент напомнил, что нет никаких границ 24 февраля 2022 года.

Украина пойдет на переговоры по мирному урегулированию только после того, как украинские военные выйдут на международно признанные границы Украины, состоявшие на 1991 год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

Он заявил, что не существует никаких границ 24 февраля 2022, поскольку это была лишь контактная линия между украинцами и врагами.

"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент невозможно назвать точное количество жертв российской войны. Впрочем, Россия несет намного большие потери среди военных, чем наша Украина.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким опытом ВСУ могут поделиться с армией НАТО после присоединения к Альянсу.

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