У российского прокурора остановилось сердце в 150 метрах от берега.
Главный прокурор республики Чувашия Андрей Фомин, который в 2014-2020 годах был назначен оккупационными властями на должность "заместителя прокурора" Крыма, утонул во время заплыва через Волгу. У него остановилось сердце в 150 метрах от берега.
Об этом сообщают в субботу, 1 июля, российские Telegram-каналы.
Происшествие произошло около 13:00 во время традиционного заплыва через Волгу.
57-летний Андрей Фомин, последние три года возглавлявший прокуратуру Чувашии, ранее принимал участие в таких мероприятиях. В этом году он планировал проплыть по реке 2200 метров.
Спасатели достали Фомина на берег уже без сознания. Медики пытались его откачать, но безуспешно.
В момент заплыва он находился в гидрокостюме и со спасательным буем. По словам местных, при заплыве его сопровождал инструктор и работница прокуратуры.
Напомним, ранее в России скончался пропагандист Эдуард Багиров, который был доверенным лицом диктатора Владимира Путина на выборах президента 2012 года.
Читайте также: