В поминальное воскресенье в российском парламенте освободились два места — умерли депутаты от партии "Единая Россия".

В воскресенье, 23 апреля, вслед за одним из богатейших депутатов российской Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Николаем Борцовым, умер его коллега по фракции — 56-летний Джашарбек Узденов, являвшийся членом комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на фракцию партии в парламенте.

В сообщении не разглашают обстоятельства смерти, однако уточняют, что Узденов умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

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"Трудный день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни скончался Джашарбек Борисович Узденов – депутат Государственной думы ("Единая Россия")", – написал лидер фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Известно, что Джашарбек Узденов в 2009-2013 годах был депутатом народного собрания Карачаево-Черкесии. С 2020 по 2021 год был министром природных ресурсов и экологии этой республики, входящей в Северо-Кавказского федерального округа РФ. Депутатом Госдумы он стал 19 сентября 2021 года.

Напомним, покойный российский депутат составил компанию умершему сегодня коллеге по фракции Николаю Борцову, входившему в список самых богатых россиян по версии Forbes. В 2021 году журнал оценивал его состояние в 550 миллионов долларов. Против Борцова были введены санкции западных стран из-за его поддержки войны в Украине, а украинский суд заочно вынес ему приговор — 15 лет лишения свободы за признание "ЛНР" и "ДНР".

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