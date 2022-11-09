В возрасте 72 лет скончался давний соратник Путина

Виктор Черкесов в советское время, как и президент России, был офицером КГБ.

Давний соратник президента РФ Владимира Путина, бывший глава Федеральной службы по контролю за наркотиками (ФКСН), Виктор Черкесов скончался в среду, 9 ноября. Ему было 72 года, причина смерти неизвестна.

О смерти Черкесова сообщают российские пропагандисты со ссылкой на депутата российской Госдумы Александра Хинштейна.

Причины смерти он не назвал.

Черкесов служил офицером КГБ в Ленинграде (теперь - Санкт-Петербург) в советское время, а позже возглавил управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) этого города.

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В 1998 году, после того, как Путин стал директором ФСБ, Черкесов занимал должность его заместителя, а также работал в команде Путина на президентских выборах 2000 года.

После победы на президентских выборах Путин назначил Черкесова уполномоченным президента в Северо-Западном федеральном округе России. Черкесов тогда также являлся членом Совета безопасности.

В 2003 году Черкесов был назначен директором ФКСН. Этот пост он занимал до 2008 года. Затем Черкесов два года руководил Федеральным агентством по поставке вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, а с 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы.

В 2007 году, будучи главой ФСКН, Виктор Черкесов написал для газеты "Коммерсантъ" статью под названием "Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев". В публикации Черкесов заявил о "войне групп" внутри спецслужб, а также о "чекистском крючке", на котором "удержалось" постсоветское общество.

Напомним, в последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

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