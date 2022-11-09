Арестович подробно описал ситуацию в Херсонской области: "Они реально отходят"

Украинские военные, которые находятся в Херсонской области, доложили, что продвинулись там вперед, занимают города и села.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска действительно отходят по всему периметру на правом берегу Херсонщины, однако степень этого отхода еще изучается.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Реальность сейчас на местности: они отходят по всему периметру бывшего плацдарма или еще существующего плацдарма на правом берегу. Реально отходят, без дураков. Степень и глубина этого отхода сейчас изучаются", – сказал Арестович.

В то же время, он отметил, что непонятно, как россияне должны вывести свои силы через уничтоженные мосты.

"С одной стороны, все мои знакомые военные, которые там находятся, доложили, что продвинулись вперед, занимают города и села. Села – в основном. И часть сил уже оказалась на левом берегу, занимающей там две линии обороны, окопы вдоль Днепра. С другой стороны, непонятны ответы на следующие вопросы: порядок отвода сил и средств, которых там больше 20 тысяч через две нити. Какие – новокаховскую и Антоновский мост? Они в таком состоянии, что очень быстро войска оттуда не выведешь", – рассказал советник ОП .

Он также предположил, что оккупанты могут оставить на правобережье силы, которые будут пытаться помешать быстрому продвижению ВСУ.

"Второй вопрос — оставляют ли (россияне — ред.) заслон, который будет сопротивляться, не будет давать украинским войскам быстро продвигаться вперед? Или даже давать бои с целью нанести максимальные потери? Может, и такая задача поставлена. Потому что они собираются эти войска сохранить и перебросить на другие направления, но и они же заинтересованы в том, чтобы вслед за ними туда не были перекинуты наши войска, которые их штурмовали, тоже на эти же направления. Они усилятся и мы усилимся, просто в другом месте. По идее, они заинтересованы в том, чтобы дать бои, нанести максимальные потери и так далее", – пояснил Арестович.

В то же время, непонятно, что будет с обороной самого Херсона.

"Что будет с обороной самого Херсона? Собираются ли они его оборонять? Собираются ли они вести городские бои? Непонятно пока. У нас такая эйфория пока, я понимаю. Потому что это четвертое масштабное освобождение с начала войны. Мы до вчерашнего дня вернули 37% территории, захваченной от 24 февраля", – обратил внимание советник президентского офиса.

Он также прокомментировал продвижение ВСУ в Херсонской области.

"Продвижение наше идет вперед планово, очень аккуратно, с доразведкой, чтобы не нарваться на засады, на встречные контрудары", — сказал Арестович.

Отход российских войск из Херсона

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с правобережья Днепра в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что захватчики покидают Херсон без боя.

Однако Арестович сказал, что оккупанты были выбиты из Херсона, и что бои на правом берегу еще будут продолжаться некоторое время.

Позже Подоляк сказал, что российские пропагандисты готовят общество к тому, что оккупанты покинут украинские территории. И выход россиян на левый берег Херсона – это подготовка к поражению в войне.

Как сообщили в ОК "Юг", заявления России об отходе ее войск из Херсона могут быть "постановочным шоу" и сегодня говорить об освобождении города еще рано.

Карта боев на вечер 9 ноября: на Херсонщине россияне взрывают мосты

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