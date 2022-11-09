Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что РФ покидает временно оккупированный Херсон.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион взимаются дополнительные резервы", – отметил Подоляк.

Также он подчеркнул, что освобождение украинских территорий происходит благодаря данным разведки, а не "срежиссированных телевизионных заявлений".

Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион взимаются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 9, 2022

Оккупанты бегут из Херсона

В Херсонской области оккупанты перед отступлением начали взрывать мосты. Взорваны по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской областях.

9 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр. оккупанты якобы должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление Шойгу, сообщив, что российская армия была выбита из города украинскими войсками. По его словам, бои на правом берегу Днепра еще будут продолжаться "некоторое время", а затем последует непростой период стабилизационных мер.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска пытаются сделать вид, что отступают из Херсона, но это не так. Эксперт назвал это очередной информационно психологической спецоперацией.