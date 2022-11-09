На Миколаївщині та Херсонщині окупанти підривають мости

На захоплених територіях російські окупанти нищать мости, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.
У Херсонській області окупанти підірвали Дарʼївський міст та міст в селі Тягинка .
Про це повідомляють у телеграм-каналі Збройні Сили України.
Дарʼївський міст розташований у тилу російських окупантів. На цей момент невідомо, чи це робота партизанів, чи саме росіян, оскільки за повідомленнями місцевих жителів переправу знищили саме ЗС РФ.
Також підірваний міст через канал у бік Херсону при виїзді з боку Снігурівки Миколаївської області. В самій Снігурівці ЗСУ продовжують викурювати росіян.
Повідомляється, що загалом за сьогодні вже було підірвано мінімум 5 мостів на окупованій частині Херсонщини і Миколаївщини:
- Даріївський міст
- міст у Снігурівці у бік Херсона
- Тягинський залізничний міст
- міст Новокаїри
- міст в Миловому
Нагадаємо, що на південному напрямку Сили оборони знищили два ворожі склади з боєприпасами.йдеться про склади неподалік Снігурівки й Костромки.
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