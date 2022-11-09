Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Миколаївщині та Херсонщині окупанти підривають мости

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
890
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Миколаївщині та Херсонщині окупанти підривають мости

На захоплених територіях російські окупанти нищать мости, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.

У Херсонській області окупанти підірвали Дарʼївський міст та міст в селі Тягинка .

Про це повідомляють у телеграм-каналі Збройні Сили України. 

Дарʼївський міст розташований у тилу російських окупантів. На цей момент невідомо, чи це робота партизанів, чи саме росіян, оскільки за повідомленнями місцевих жителів переправу знищили саме ЗС РФ.

Також підірваний міст через канал у бік Херсону при виїзді з боку Снігурівки Миколаївської області. В самій Снігурівці ЗСУ продовжують викурювати росіян.

Повідомляється, що загалом за сьогодні вже було підірвано мінімум 5 мостів на окупованій частині Херсонщини і Миколаївщини:

  •  Даріївський міст
  •  міст у Снігурівці у бік Херсона 
  • Тягинський залізничний міст 
  • міст Новокаїри
  • міст в Миловому 

Нагадаємо, що на південному напрямку Сили оборони знищили два ворожі склади з боєприпасами.йдеться про склади неподалік Снігурівки й Костромки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
890
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація