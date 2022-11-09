Військовий експерт назвав ключові передумови для деокупації Криму

За прогнозами української розвідки, півострів від російських окупантів буде звільнено вже наступного року.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав, якими є ключові передумови для деокупації Криму.

Про це він ексклюзивно розповів ТСН.ua.

Так, на думку експерта, акцент має бути зроблений на ураженні головного форпосту росіян – Чорноморського флоту в Севастополі та інших об'єктів мілітарної логістики ворога.

"Нещодавні вибухи у Севастопольській бухті поставили під питання сам факт подальшого перебування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Внаслідок удару було пошкоджено декілька суден Чорноморського флоту. Українська сторона утримується від коментарів, хто саме наніс удар по кораблях, які дислокувалися в Севастопольській бухті. Але очевидно, що флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" є пріоритетною ціллю для українських військових, адже він є носієм ракет класу "Калібр"", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що останнім часом у Криму все почастішали випадки "бавовни". Так, вранці 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Згодом стало відомо, про серйозні пошкодження російських кораблів.

Варто зазначити, що військовий експерт Петро Черник раніше заявив, що Крим можна звільнити від окупації Росії лише військовим шляхом. Водночас в українській розвідці говорять, що це відбудеться вже 2023 року. Так, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ почнуть звільняти від окупантів Крим вже наступного року. Буданов також вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

Про деокупацію півострова вже наступного року говорить також і колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. На його думку, українські військові деокупують Крим до середини 2023 року.

Читайте також: