Военный эксперт назвал ключевые предпосылки для деоккупации Крыма

По прогнозам украинской разведки, полуостров от российских оккупантов будет освобожден уже в следующем году.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал, какие ключевые предпосылки для деоккупации Крыма.

Об этом он эксклюзивно рассказал ТСН.ua.

Так, по мнению эксперта, упор должен быть сделан на поражении главного форпоста россиян – Черноморского флота в Севастополе и других объектов милитарной логистики врага.

"Недавние взрывы в Севастопольской бухте поставили под вопрос сам факт дальнейшего пребывания Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. В результате удара было повреждено несколько судов Черноморского флота. Украинская сторона воздерживается от комментариев, кто именно нанес удар по кораблям, дислоцировавшимся в Севастопольской бухте. Но очевидно, что флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" является приоритетной целью для украинских военных, ведь он является носителем ракет класса "Калибр"", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, что в последнее время в Крыму все больше участились случаи "хлопка". Так, утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Впоследствии стало известно о серьезных повреждениях российских кораблей.

Следует отметить, что военный эксперт Петр Черник ранее заявил, что Крым можно освободить от оккупации России только военным путем. В то же время в украинской разведке говорят, что это произойдет уже в 2023 году. Так, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ начнут освобождать от оккупантов Крым уже в следующем году. Буданов также считает, что война на Украине может закончиться к лету 2023 года.

О деоккупации полуострова уже в следующем году говорит также и бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. По его мнению, украинские военные деоккупируют Крым до середины 2023 года.

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