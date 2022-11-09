ЗСУ на півдні знищили 2 склади боєприпасів росіян

Також за добу ЗСУ на півдні ліквідували 55 загарбників

За минулу добу на півдні України воїни ЗСУ виконали 290 вогневих завдань, 11 разів вдарили з неба по ППО ворога, знищили склади з боєприпасами, живу силу та техніку агресорів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань. Встановлено, що ворог втратив 55 загарбників, 4 танки, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", самохідну гаубицю "Акація", два міномети та 9 одиниць автобронетехніки.

Також читайте ЗСУ на Донбасі знищили майже всю російську бригаду морської піхоти: Арестович розповів деталі

Крім того, знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідується.

Повідомляється про посилення окупантами мародерства та знищення інфраструктури з населених пунктів, звідки евакуювались місцеві жителі.

"Випробовування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють, переправляючи вантажівки з награбованим майном – побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей", – повідомляють в ОК "Південь".

Також відомо, що неподалік Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції.

Крім створення нестерпних умов для життя місцевого населення, окупанти посилюють і поліцейський терор, вишукуючи активістів сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу веж мобільного зв’язку.

Тим часом в акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога складається з 8 кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя Криму. Носії крилатих ракет – в пунктах базування. На бойовому чергуванні – жодного не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донбасі знищили майже всю російську бригаду морської піхоти.

Також ми інформували, що ША намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона.

Новини ТСН 19:30 за 8 листопада 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

Читайте також: