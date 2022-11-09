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США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами

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США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами

Фото: Associated Press

США та союзники допоможуть Україні пережити російські атаки на критичну інфраструктуру

США та країни-партнери планують надіслати в Україну електрогенератори, водоочисну, опалювальну та іншу спецтехніку, яка допоможе пережити блекаути, причинені атаками росіян по критичній інфраструктурі.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу він заявив, що в результаті ударів російських агресорів було пошкоджено частину енергетичної інфраструктури.

Наразі США та їхні партнери обговорюють можливість надання допомоги, яка дасть можливість запобігти блекаутам у багатьох регіонах України.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - розповів Райдер.

Він додав, що наразі розглядаються поставки в Україну генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США наразі направляють всі свої зусилля, щоб українські військові, які зараз ведуть наступ в районі Херсона, були забезпечені всім необхідним для визволення міста.

Крім того, ми раніше інформували, що виконавчий директор ДТЕК назвав три пункти, необхідні для захисту енергооб'єктів.

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