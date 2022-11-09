США та країни-партнери допоможуть Україні впоратись з блекаутами

США та союзники допоможуть Україні пережити російські атаки на критичну інфраструктуру

США та країни-партнери планують надіслати в Україну електрогенератори, водоочисну, опалювальну та іншу спецтехніку, яка допоможе пережити блекаути, причинені атаками росіян по критичній інфраструктурі.

Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

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Під час брифінгу він заявив, що в результаті ударів російських агресорів було пошкоджено частину енергетичної інфраструктури.

Наразі США та їхні партнери обговорюють можливість надання допомоги, яка дасть можливість запобігти блекаутам у багатьох регіонах України.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - розповів Райдер.

Він додав, що наразі розглядаються поставки в Україну генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів та іншої спеціальної техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США наразі направляють всі свої зусилля, щоб українські військові, які зараз ведуть наступ в районі Херсона, були забезпечені всім необхідним для визволення міста.

Крім того, ми раніше інформували, що виконавчий директор ДТЕК назвав три пункти, необхідні для захисту енергооб'єктів.

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