Як зігрітися, коли холодно в оселі: руханки, теплий одяг, грілки

За прогнозами цьогорічний опалювальний сезон буде надскладним для українців, адже в оселях буде прохолодно. Як зігрітися, коли холодно - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо в квартирі чи будинку холодно, можна зігрітися за допомогою простих способів.

Рухайтеся більше

Якщо ви не знаєте, як зігрітися, коли холодно, пригадайте уроки з фізкультури. Коли людина не рухається, то тіло починає швидко охолоджуватися. Всього лише 10-15 хвилин фізичної активності допоможуть розігріти м'язи. Додатково у вас покращаться фізична форма та здоров'я.

Допоможе теплий одяг

Дуже важливо правильно вдягнутися. Якщо потрібно зігрітися у холодному приміщенні, потрібно дотримуватися правила багатошаровості та одягати відразу кілька теплих речей. Дуже важливими в холодний період є термобілизна, штани з натуральних тканин, в'язані светри тощо. Не варто забувати про теплі шкарпетки.

Також додатково можна вкритися пледом чи ковдрою.

Гарячі напої

Зимовими вечорами гарячий чай, кава, какао також допоможуть зігрітися. Якщо переживаєте за віялові вимкнення електроенергії, подбайте про те, щоб у вас був якісний термос. Ви можете приготувати чай або інший гарячий напій зарання, поки є світло. Якщо у вас газова плита, можна робити це в будь-який час.

Також зверніть увагу, що пар із чайника, який піднімається під час кипіння води, може трішки підвищити температуру повітря в кімнаті.

Використання килимів

Цієї зими бабусині килими точно стануть у пригоді. Вони допомагають знизити втрату тепла, а ще ноги не будуть мерзнути від холодної підлоги. Килими можна повісити і на стіни - як це робити наші бабусі ще зовсім недавно. Так ви можете утеплити кімнати в будинку.

Найкраще використовувати килими в тій кімнаті, де ви проводите найбільше часу.

Утеплення приміщення

Дуже важливо підготувати до зими свою оселю, якщо ви ще цього не зробили. Не забудьте утеплити вікна і балкон. Адже саме вони "крадуть" найбільше тепла у приміщення. Також не забудьте подбати про покращення тепловіддавання батарей. Для цього приберіть зайві меблі, які закривають доступ теплому повітрю, повісьте менш щільні штори.

Лайфгак з грілкою

Цей лайфгак знали ще наші бабусі та мами. Щоб зігріти постіль і зігрітися самому, потрібно нагріти води, налити її в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко.