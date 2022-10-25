Как согреться, когда холодно в доме: упражнения, теплая одежда, грелки

По прогнозам нынешний отопительный сезон будет сверхсложным для украинцев, ведь в домах будет прохладно. Как согреться, когда холодно – читайте в материале ТСН.ua.

Если в квартире или в доме холодно, можно согреться с помощью простых способов.

Двигайтесь больше

Если вы не знаете, как согреться, когда холодно, вспомните уроки по физкультуре. Когда человек не двигается, то тело начинает быстро охлаждаться. Всего-навсего 10-15 минут физической активности помогут разогреть мышцы. Дополнительно у вас улучшатся физическая форма и здоровье.

Поможет теплая одежда

Очень важно правильно одеться. Если нужно согреться в холодном помещении, нужно соблюдать правила многослойности и одевать сразу несколько теплых вещей. Очень важны в холодный период термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные свитера и т.д. Не стоит забывать о теплых носках.

Также дополнительно можно укрыться пледом или одеялом.

Горячие напитки

Зимними вечерами горячий чай, кофе, какао также помогут согреться. Если вы переживаете за веерные отключения электроэнергии, позаботьтесь о том, чтобы у вас был качественный термос. Вы можете приготовить чай или другой горячий напиток заранее, пока есть свет. Если у вас газовая плита можно делать это в любое время.

Также обратите внимание, что пар из поднимающегося во время кипения воды чайника может немного повысить температуру воздуха в комнате.

Использование ковров

Этой зимой бабушкины ковры точно пригодятся. Они помогают снизить потерю тепла, а еще ноги не будут мерзнуть от холодного пола. Ковры можно повесить и на стены – как это делать наши бабушки еще совсем недавно. Так вы сможете утеплить комнаты в доме.

Лучше всего использовать ковры в той комнате, где вы проводите больше времени.

Утепление помещения

Очень важно подготовить к зиме свой дом, если вы еще этого не сделали. Не забудьте утеплить окна и балкон. Ведь именно они "воруют" больше всего тепла в помещение. Также не забудьте позаботиться об улучшении теплоотдачи батарей. Для этого уберите лишнюю мебель, которая закрывает доступ теплому воздуху, повесьте менее плотные шторы.

Лайфхак с грелкой

Этот лайфхак знали еще наши бабушки и мамы. Чтобы согреть постель и согреться самому, нужно нагреть воды, налить ее в грелку или обычную пластиковую бутылку, замотать в полотенце и положить в постель.