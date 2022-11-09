США и страны партнеры помогут Украине справиться с блекаутами

США и союзники помогут Украине пережить российские атаки на критическую инфраструктуру
США и страны-партнеры планируют прислать в Украину электрогенераторы, водоочистную, отопительную и другую спецтехнику, которая поможет пережить блекауты, причиненные атаками россиян по критической инфраструктуре.
Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Укринформ.
В ходе брифинга он заявил, что в результате ударов российских агрессоров была повреждена часть энергетической инфраструктуры.
В настоящее время США и их партнеры обсуждают возможность оказания помощи, которая позволит предотвратить блекауты во многих регионах Украины.
"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", – рассказал Райдер.
Он добавил, что рассматриваются поставки в Украину генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и другой специальной техники.
Напомним, ранее сообщалось, что США сейчас направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, ведущие наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города.
Кроме того, мы ранее информировали, что исполнительный директор ДТЭК назвал три пункта, необходимых для защиты энергообъектов.
Читайте также: