США и страны партнеры помогут Украине справиться с блекаутами

США и союзники помогут Украине пережить российские атаки на критическую инфраструктуру

США и страны-партнеры планируют прислать в Украину электрогенераторы, водоочистную, отопительную и другую спецтехнику, которая поможет пережить блекауты, причиненные атаками россиян по критической инфраструктуре.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

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В ходе брифинга он заявил, что в результате ударов российских агрессоров была повреждена часть энергетической инфраструктуры.

В настоящее время США и их партнеры обсуждают возможность оказания помощи, которая позволит предотвратить блекауты во многих регионах Украины.

"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", – рассказал Райдер.

Он добавил, что рассматриваются поставки в Украину генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и другой специальной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что США сейчас направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, ведущие наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города.

Кроме того, мы ранее информировали, что исполнительный директор ДТЭК назвал три пункта, необходимых для защиты энергообъектов.

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